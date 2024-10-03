聽新聞
0:00 / 0:00

北市iMAP 推食材即時連結

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

寶林茶室事件引發北市食安疑慮，審計報告指出，衛生局「iMAP食藥粧網路地圖」網站去年未揭露超過700家業者食安資訊，衛生局回應，今年截至上月底，揭露數已提升為1萬1103家，年底前也會建立即時連結至台北市食材登錄平台，強化食安。

審計報告發現，去年11月21日iMAP揭露衛生稽查食品業者食安資訊共7971家，比對衛生局PMDS系統匯出去年至8月底已稽查餐飲業者，有700多家資訊未在iMAP揭露；複查合格業者也未在該網站及時更新，要求檢討。

民眾陳先生表示，iMAP的立意良善，資訊揭露當然是愈即時愈好，否則看到仍是舊資訊，參考價值就不大，倒不如去看Google評論還比較實在。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，若業者未有食品業者登錄字號，稽查員無法將資料登錄系統，因此衛生局會先依食安法要求業者改善，有了字號才可連接資訊到iMAP。另一原因是稽查紀錄須覆核確認、登打系統，上傳完整沒缺漏的稽查資料，且系統介接及資料處理都須時間作業，若逢例假日輿情稽查等因素，則會有時間差。

林冠蓁表示，衛生局去年改版iMAP，提升資料即時性及完整性，落實內控及系統強化，截至今年9月30日，揭露業者數已較去年同期增加50%，持續降低應揭露但未揭露業者家數。

北市 衛生局 食安

延伸閱讀

山陀兒颱風來襲北市停班課 環保局連2日不收運垃圾

最帥市長又來了！蔣萬安宣布北市明停班課「繼續待在家」 狂吸8千則留言

男子颱風夜北市東區馬路隨意攔車叫囂 警方壓制強制送醫

北市iMAP未揭露逾700餐飲業者 衛局年底前做這事把關食材

相關新聞

颱風攪局 大巨蛋國慶晚會5日如期舉辦

山陀兒颱風行進龜速，恐擾亂10月5日大巨蛋國慶晚會。台北市長蔣萬安昨說，會持續掌握颱風動態和對北市的影響，和中央慶籌會密...

陳重文將返北市議會 專案小組尷尬

國民黨北市議員陳重文涉台智光弊案，羈押195天後以800萬元交保，議會台智光專案小組仍在調查，藍營擔憂陳恐會得知調查進度...

土城司法園區配地說明會 明起跑

新北土城司法園區區段徵收案2022年公告徵收，為使地主能盡速配回抵價地並取得產權，新北地政局明起將辦6場次抵價地抽籤暨配...

關水門釀內湖交通塞爆 未來彈性調整

台北市因應山陀兒颱風前天下午5時關閉水門，正逢下班尖峰時段，內湖往汐止的車輛無法行駛堤外便道導致大塞車，議員批太誇張，水...

北市iMAP 推食材即時連結

寶林茶室事件引發北市食安疑慮，審計報告指出，衛生局「iMAP食藥粧網路地圖」網站去年未揭露超過700家業者食安資訊，衛生...

怒破壞旗幟...在台港人在西門町宣講 大陸遊客鬧場咆哮：都是中國一部分

在台港人團體昨天在捷運西門町站出口廣場宣講，遭兩名來台觀光的中國遊客出手破壞旗幟還出言挑釁；現場警方上前勸導後，兩人離去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。