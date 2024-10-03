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北市iMAP 推食材即時連結
寶林茶室事件引發北市食安疑慮，審計報告指出，衛生局「iMAP食藥粧網路地圖」網站去年未揭露超過700家業者食安資訊，衛生局回應，今年截至上月底，揭露數已提升為1萬1103家，年底前也會建立即時連結至台北市食材登錄平台，強化食安。
審計報告發現，去年11月21日iMAP揭露衛生稽查食品業者食安資訊共7971家，比對衛生局PMDS系統匯出去年至8月底已稽查餐飲業者，有700多家資訊未在iMAP揭露；複查合格業者也未在該網站及時更新，要求檢討。
民眾陳先生表示，iMAP的立意良善，資訊揭露當然是愈即時愈好，否則看到仍是舊資訊，參考價值就不大，倒不如去看Google評論還比較實在。
衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，若業者未有食品業者登錄字號，稽查員無法將資料登錄系統，因此衛生局會先依食安法要求業者改善，有了字號才可連接資訊到iMAP。另一原因是稽查紀錄須覆核確認、登打系統，上傳完整沒缺漏的稽查資料，且系統介接及資料處理都須時間作業，若逢例假日輿情稽查等因素，則會有時間差。
林冠蓁表示，衛生局去年改版iMAP，提升資料即時性及完整性，落實內控及系統強化，截至今年9月30日，揭露業者數已較去年同期增加50%，持續降低應揭露但未揭露業者家數。
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