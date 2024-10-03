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關水門釀內湖交通塞爆 未來彈性調整

聯合報／ 記者鍾維軒楊正海／台北報導

台北市因應山陀兒颱風前天下午5時關閉水門，正逢下班尖峰時段，內湖往汐止的車輛無法行駛堤外便道導致大塞車，議員批太誇張，水利處說，未來會細膩檢討關閉水門流程，與交通相關的水門，可以彈性調整關閉時間。

議員李明賢表示，新北市前晚10時才關閉水門，台北市下午5時就關閉也太早，把堤外便道水門關閉，阻斷內湖往汐止的道路，政策錯誤、公務員怠惰，非常不應該，當時下班風和日麗，「超前部署個鬼」。

市長蔣萬安昨說，在幾個重要的疏散門連結到台北跟新北交通要道，會藉由這次經驗來檢視未來關水門時間點，即時通知民眾，即刻的來因應管制措施。

交通局長謝銘鴻表示，造成市區大塞車，剛好是下班時間，疏忽東湖往汐止方向的堤外便道是交通疏運動脈，過去也未曾發生過；未來期盼在不影響防洪安全前提，能調整關閉水門的順序，與交通要道有關的可以放在最後，車流疏運後再關閉，避免塞車。

水利處副處長張凱堯指出，雙北橫向聯繫行之有年，關水門牽涉數量與位置，新北疏散門較少，大多為越堤道，台北市有36座水門，全部關閉需要3小時，所以會比新北更早關閉；市長昨也提醒，若要關有堤道的水門，水利處就要和交通局合作，同時加強宣導。

塞車 汐止

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