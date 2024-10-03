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土城司法園區配地說明會 明起跑

聯合報／ 記者李定宇李成蔭／新北報導
新北市土城司法園區區段徵收案抵價地抽籤暨配地作業，地政局將在明天及7日、8日上午10時、下午2時，於土城的開發工務所辦理6場次說明會。圖／新北市地政局提供
新北市土城司法園區區段徵收案抵價地抽籤暨配地作業，地政局將在明天及7日、8日上午10時、下午2時，於土城的開發工務所辦理6場次說明會。圖／新北市地政局提供

新北土城司法園區區段徵收案2022年公告徵收，為使地主能盡速配回抵價地並取得產權，新北地政局明起將辦6場次抵價地抽籤暨配地作業說明，此次將考慮期從1個月拉長為2個月，預計年底抽籤配地。

地政局區段徵收科長梅振豪說，區域內土地的權利價值大小、商業區及住宅區、容積率及建蔽率、區位等都不一樣，透過說明會說明規則及配地作業，讓民眾可以好好考慮。

抵價地抽籤暨配地作業事關地主權益，說明會時間為4日、7日及8日每天上午10時及下午2時，在土城公所斜對面的開發工務所，說明抵價地抽籤分配地程序及作業方式，現場將以實例模擬示範。

地政局提醒，地主權利價值小於全區最小分配面積所需權利價值者，須自行與其他地主申請合併分配，若未能自行合併，可於今年10月11日前向地政局申請協調合併，10月18日開協調合併座談會，協助抵價地權利價值過小的地主。

立委吳琪銘說，土城司法園區工程啟動後，加速帶動整體城鄉風貌改變，可望帶給土城更宜居的生活環境。看守所搬遷、司法機關集中辦公，園區綠地打造為森林特色公園，司法園區是集合公園綠地、行政機關共融的特區。

市議員呂家愷表示，除配地外，一般民眾關心當地後續規畫機能，包含行政園區、公園及商圈等，希望不必常往板橋跑，能就地洽公及滿足生活需求。

區段徵收 司法 新北

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