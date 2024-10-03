陳重文將返北市議會 專案小組尷尬

國民黨北市議員陳重文涉台智光弊案，羈押195天後以800萬元交保，議會台智光專案小組仍在調查，藍營擔憂陳恐會得知調查進度與內容；綠營歡迎陳列席說明爭取清白；白營則說，公務員會有壓力。陳重文昨未回應。

陳重文聲請具保停押，法官諭知800萬元交保、限制出境出海、住居及穿戴電子監控。不過檢方認為，交保在外會假借職權再對公務員施壓，建議繼續羈押，若要交保也應辭去議員職務。

小組召集人、國民黨議員秦慧珠指出，小組雖採半秘密會議，但若陳重文每天到議會開會，也就能得知調查進度與內容，小組成員難免覺得尷尬或困擾。陳重文若夠聰明，就不會去碰涉己議題，且雖然陳重文被起訴，但法官還沒判決，在無罪推定原則下，怎麼會要求陳請辭？

台智光專案小組成員、民進黨議員林世宗表示，希望陳重文能列席台智光調查小組說明，更歡迎他到議會殿堂，假設他真的被冤枉，能與資訊局、警察局等官員對決，爭取清白。

小組成員、民眾黨議員林珍羽表示，現階段比較擔心公務員是否會因為陳重文返回議會，有相關壓力或擔憂，過去就聽聞陳會「狂調資料」，其實公務員只要做好本分就不用擔心，「議會只有一個陳重文，還有其他議員會保護公務人員」。

陳重文是北市第一選區（北投、士林）議員，地方人士感嘆，陳重文交保後，一定會回到議會行使議員職權，至少會把這屆做完。雖然還沒判刑，但他戴著電子腳鐐站上質詢台，去質詢官員和公務員，以公務員立場來看，畫面滿諷刺。

地方人士也分析，陳重文選舉都是組織票，樁腳可能因此鬆動，不過陳團隊仍持續運作，若可以參選，陳重文一定會出來。先前陳重文有意選立委，打算將議員一職交棒給其妻白惠萍，若陳無法選議員，白惠萍可能代夫出征。