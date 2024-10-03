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颱風攪局 大巨蛋國慶晚會5日如期舉辦

聯合報／ 記者楊正海洪子凱／台北報導
山陀兒颱風進逼，台北市長蔣萬安昨天到台北大巨蛋視察國慶晚會準備情形。圖／北市府提供
山陀兒颱風進逼，台北市長蔣萬安昨天到台北大巨蛋視察國慶晚會準備情形。圖／北市府提供

山陀兒颱風行進龜速，恐擾亂10月5日大巨蛋國慶晚會。台北市長蔣萬安昨說，會持續掌握颱風動態和對北市的影響，和中央慶籌會密切溝通，也要求遠雄確實改善國慶晚會使用區域，原則上照原定計畫推動。

大巨蛋開幕以來頻傳雨天漏水，國民黨北市議員秦慧珠曾統計，去年10月啟用至今漏水十幾次，且漏水最嚴重的L2層209區是VIP席，過幾天國慶晚會若又漏水，恐讓外賓們看笑話。

蔣萬安昨主持颱風工作會報後說，已要求大巨蛋明天前完成改善，避免辦活動時漏水。體育局表示，上周已要求遠雄巨蛋公司貫徹各項防颱準備，特別是保障人員安全，並於颱風侵襲期間加強巡檢大巨蛋場館及各項設施，如有災情須立即回報，採取緊急應變措施，確保場館及設施妥善安全。

颱風是否影響國慶晚會彩排及大巨蛋改善進度，蔣萬安說，彩排會機動調整，體育局前天已再次要求遠雄對大面積影響區域和國慶晚會舉辦區域，4日前改善完成，整體改善10月底改善。

下午蔣萬安到大巨蛋視察國慶晚會準備情形，檢視出入口的驗票及安檢規畫、觀眾入場及離場動線等。蔣說，當天賴清德總統會到，須確保安檢、動線順暢；另因第一次開放地下二層，須特別審慎。

據了解，遠雄對屋頂接縫處使用美國進口止水膠帶貼合，並持續「抓漏」，市府擔心國慶晚會「出包」，幾乎天天派人監督改善狀況。

國慶 大巨蛋 山陀兒颱風

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