中和、新店增3本土登革熱 新北呼籲不忘清除積水容器

新北市新增3例本土登革熱病例，中和區2例、新店區1例，年齡介於42至65歲，皆為男性，發病日介於9月26日至9月30日，除1例病況穩定住院中，其餘2例返家休息。經調查顯示新增病例仍與目前高風險區域有關，研判感染範圍未擴大。截至10月2日新北累計59例本土登革熱病例。

衛生局長陳潤秋表示，山陀兒颱風即將來襲，防疫工作不中斷，市府團隊持續動員，10月2日調度衛生局及12區衛生所、環保局、清潔隊、區公所及警方計200名人力加強清除社區孳生源及環境噴消。籲請市民做好防颱準備工作外，也要清除家內外積水容器，避免孳生病媒蚊。如經查獲積水容器有孑孓，最高可處1萬5,000元罰鍰，也請民眾務必配合各項防疫措施，如拒絕、規避或妨礙防治工作最高可處30萬元罰鍰。

陳潤秋強調，颱風來襲期間除非必要請勿出門，如需外出請務必留意自身安全。颱風來襲帶來的雨量容易造成積水容器，請市民於颱風過後立即清除家戶外積水容器，共同防堵登革熱疫情。提醒民眾如果出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史。