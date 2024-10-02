怒破壞旗幟...在台港人在西門町宣講 大陸遊客鬧場咆哮：都是中國一部分

在台港人團體昨天在捷運西門町站出口廣場宣講，遭兩名來台觀光的中國遊客出手破壞旗幟還出言挑釁；現場警方上前勸導後，兩人離去。主辦單位強調，政治立場屬於個人自由，但出手破壞他人物品行為不應該，會報案追究。

昨天是中共建政75週年，在台港人申請獲准在台北捷運西門站1號出口舉辦「十一國殤賀佢老母」集會活動，樹立「光復香港」黑色旗幟，現場聚集約20人，藉此抗議中國侵害香港等地的民主自由和人權。

在宣講活動開始前的下午4時30分左右，兩名中國遊客鬧場，將樹立的旗幟拔起丟在地上，其中一名男子高喊「今天是中國國慶節，我不允許有這種旗插著」。

在台港人上前阻止，反問：「你現在為什麼破壞我的東西？」這名男子仍試圖搶下旗幟，還大聲咆哮「香港都是中國的一部分」。

現場有人告知，這裡是台灣，可以有表達意見的自由，不過不可以破壞他人物品，但這名男子繼續聲稱「台灣也是中國的一部分」、「台灣、香港都是中國的一部分」；旁人則回嗆「台灣是台灣人的、香港是香港人的」。

現場維安警力見狀，立即上前勸導隔開雙方，衝突沒有進一步擴大；兩名中國旅客隨後離開現場，在台港人留在現場繼續進行活動。

活動發起人之一赴湯目睹發生過程，他今天告訴中央社，剛開始對這兩名中國遊客的行為感到憤怒，後來湧上的感覺是害怕，很擔心發生在香港對於言論自由的打壓與緊縮，會不會也發生在台灣；香港經歷雨傘革命、反送中運動、港區國安法通過等事件後，香港反對派聲音愈來愈小了。

赴湯表示，在中國的教育裡面沒有「自由」兩個字，導致中國民眾不懂得如何尊重他人的自由與權利，甚至會用暴力去壓制不同聲音，應該讓來台灣旅遊的中國民眾了解，台灣是個法治社會，在這塊土地上，必須尊重多元意見。

赴湯強調，可以接受不同政治立場的聲音，不過絕對不能容許破壞他人物品或是意圖挑起衝突、暴力行為。

活動發起人之一、香港邊城青年秘書長馮詔天今天向中央社表示，在台港人選在昨天街頭宣講，重申「香港從來不該把中國當成自己的國家」；結果遇到來台灣觀光的中國遊客擅自將現場旗幟拔下來，直到警察介入才停止挑釁作為。

馮詔天表示，台灣是一個尊重言論自由價值的國家，每個人都有表達意見的權利，只要是在合法、不傷害別人的情況下。在台港人也遇過不同政治立場的人，不過刻意破壞旗幟或是意圖肢體衝突，這些都是不應該的行為。

馮詔天強調，政治立場不同也不該破壞他人物品或意圖肢體衝突，會向警察報案，將循法律途徑對這兩名中國遊客追究，也希望透過這個做法讓台灣社會知道，這樣不尊重他人的中國遊客應被列為「不受歡迎」。