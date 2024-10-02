新北登革熱今增3例 確診者皆在中和、新店範圍沒擴大

新北今新增3例本土登革熱，為中和區2例、新店區1例，截至10月1日累計59例。新北衛生局指出，新增病例仍與目前高風險區域有關，研判感染範圍未擴大。

新北今新增3例本土登革熱，中和區2例、新店區1例，年齡介於42至65歲，皆為男性，發病日介於9月26日至9月30日，除1例住院中，其餘2例返家休息。新北衛生局長陳潤秋表示，山陀兒颱風即將來襲，防疫工作不中斷，市府今調度衛生局及12區衛生所、環保局、清潔隊、區公所及警方計200名人力，加強清除社區孳生源及環境噴消。