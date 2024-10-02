照顧家人壓力山大 新北8處家庭照顧者提供喘息、輔導

在家庭照顧者經常背負挑戰、壓力，為支持他們，板橋銀光食堂是台灣第一家，專屬家庭照顧者的支持據點。新北衛生局指出，新北今年已有8處家庭照顧者據點，分別在板橋、樹林、三重、三峽、汐止、新店、中和等地，以便家庭照顧者可以暫時放下重擔，休息和充電。

家庭照顧者常面臨高昂的壓力和情緒困擾，不僅影響他們的身心健康，也可能影響所照顧對象。照顧者玲玲(化名)，為家中的長媳，照顧婆婆六年，因婆婆患有失智，常常要帶著婆婆就醫看診，去一趟醫院感覺比爬一座山還困難還耗費心力。照顧後期婆婆臥床，照顧困難度增加，幾乎沒時間好好休息，終於有一天，玲玲再也承受不住跑出去痛哭一場，回家跟先生溝通，扛不住如此沉重照顧壓力，希望家人一同分擔。

玲玲家人開始協助照顧，並尋找社會資源協助，申請居家服務及二手輔具輔助，減輕照顧負擔及壓力。玲玲自2020年就來到銀光食堂當主廚，是她陪伴家庭照顧者的另一種方式，她拿手料理咖哩雞幸福套餐，加入她的獨有祕方，讓這道菜更濃郁及充滿家的味道，讓食物療癒彼此。