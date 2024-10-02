北市iMAP未揭露逾700餐飲業者 衛局年底前做這事把關食材

北市衛生局「iMAP食藥粧網路地圖」上線逾8年，公布稽查餐飲業者等食安資訊，包含今年寶林茶室食物中毒案。審計報告發現，去年超過700家業者資訊未在該網站揭露，衛生局回應與有無食品業者登錄字號、稽查員上傳資料完整性有關，另衛生局最快年底前在iMAP建立即時連結至台北市食材登錄平台，強化食材把關。

衛生局透過食品藥物業者登錄平台、產品通路管理資訊系統（PMDS系統）等稽查系統連動，結合google地圖，於2016年8月建置iMAP，揭露北市有店面、提供內用服務且3年內有稽查紀錄、具有食品業者登錄字號的餐飲業者，使民眾可掌握餐廳最新及歷次衛生稽查結果。

審計報告發現，去年11月21日iMAP揭露衛生稽查食品業者食安資訊共7971家，比對衛生局PMDS系統匯出去年至8月底已稽查餐飲業者，有700多家資訊未在iMAP揭露；複查合格業者也未在該網站及時更新，3家業者仍是不合格，以及揭露稽查日期但結果空白，要求檢討檢核稽查資料介接iMAP機制。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說明，若業者未有食品業者登錄字號，稽查員無法將資料登錄系統，因此衛生局會先依食安法要求業者改善，有了字號才可連接資訊到iMAP。另一原因是稽查紀錄須覆核確認、登打系統，上傳完整沒缺漏的稽查資料，且系統介接及資料處理都須時間作業，若逢例假日輿情稽查等因素，則會有時間差。

林冠蓁表示，衛生局去年改版iMAP，提升資料即時性及完整性，落實內控及系統強化，截至今年9月30日，揭露業者數已提升為1萬1103家，已較去年同期增加50%。每月彙整待上傳及待複查名冊供稽查員比對、追蹤複查進度，以利更新複查資訊，持續降低應揭露但未揭露業者家數。

另外，衛生局長黃建華先前接受本報專訪提到，除了即時處理食安事件，也要做好預防，規畫在iMAP新增食材、產地等項目登錄，管理食材來源。

林冠蓁說明，因應寶林茶室案、近來食安事件頻傳，考量民眾熟悉使用iMAP、北市食材登錄平台的資訊量龐大，目前規畫在iMAP建立即時連結至衛生局「食材登錄平台」，最快年底前上線，大眾可一鍵連結，即時查詢平台上食材來源。