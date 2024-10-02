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汐東線319億招標 預計明年開工

聯合報／ 記者邱瑞杰王慧瑛／新北報導
地方苦盼20年的捷運汐東線招標有重要進展，預計明年開工，拚7年內、2032年完成。圖／新北市捷運局提供
地方苦盼20年的捷運汐東線招標有重要進展，預計明年開工，拚7年內、2032年完成。圖／新北市捷運局提供

地方苦盼20年的捷運汐東線昨招標有重要進展，統包工程廠商明朗，最快月中開評選會確認廠商，招標金額319億，新北捷運局長李政安說，預計明年開工，拚2032年完工。民代要求留意施工造成的交通黑暗期問題，也盼交通部盡速審核捷運東湖到大稻埕段，提高路線價值。

李政安說，捷運局同時兼顧多條捷運線施工、規畫，新北環狀線預計年底全線復駛，三鶯線預定明年完工，汐東線系統已與基隆捷運共線、整合，基隆捷運正做基本設計，年底報工程會，基捷力拚明年發包。

民代憂心汐東線施工帶來的交通黑暗期，李政安允諾，會做好交維計畫，維持原來車道數，將衝擊降到最低。

李政安說明，汐東線是中運量規格，屬架空線、低底盤供電模式及車輛，規畫過程與時間賽跑，經歷2次流標，面臨缺工缺料、工資上漲、物價波動考驗，招標金額調為319億，貼近市場行情，終於有了突破。

統包工程項目包含土木、建築、機電核心系統、水電及環控工程，施工範圍經台北內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設置終點站，總長5.56公里（新北市轄4.75公里，台北市0.81公里），設置6座高架站。

李政安說，2020年在時任交通部長林佳龍召集下，新北、台北市長等首長討論，原要由北市負責興建汐東線，當時北市長柯文哲認為這不是北市優先路線，侯友宜決定承擔，由新北負責汐東線興建，規畫將基隆捷運與汐東捷運整合為同一系統。

市議員白珮茹說，捷運主體工程動工是還汐止人公道，康寧街已拓寬，同興路若能銜接康寧街，形同打通任督二脈，能減輕捷運施工對市區交通的影響。捷運民生汐止線延宕多年，侯友宜採「汐東先行」，後續再往東接基隆，往西接台北大稻埕。

立委廖先翔說，會監督交通部盡速審核捷運東湖到大稻埕段，讓捷運路線服務價值及轉乘更出色。

市議員張錦豪建議，汐科站未來為三條路線共構，有商場、商辦、密集住宅，鄰近國道1號、3號，應成立汐止交通轉運中心。

基隆捷運 汐東線

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