北北基好玩卡漲價 議員批突襲

北市2006年推交通暢遊卡，已歷經18年未調整售價，北市觀傳局決議本月起，各類票券貴30元、貓纜1日票貴50元，議員認為突襲式調漲恐影響外國旅客遊玩意願。觀傳局指出，如不調漲，難以支應銷售通路費。

交通暢遊卡2017年11月15日改版為「Taipei FunPASS北北基好玩卡」，國內外旅客可購買1至5日券無限次搭乘大眾運輸，貓空纜車另售1日票等優惠。主要客群為外國旅客，約占整體銷售比率90%，今年海外旅客購買人次為2萬6769人、國內人次為2975人。

好玩卡價格分別為1日券180元、2日券310元、3日券440元、5日券700元、含貓纜1日券350元。不過觀傳局決議10月起漲價，事前並未公布相關資訊，僅更改售票系統價格，分別為210元、340元、470元、730元與400元。

議員顏若芳認為，北北基好玩卡行之有年，採突襲式調漲，恐大大影響外國旅客購票遊玩意願，例如捷運、相關場館票價調整，過去歷經許多研議和討論才可實施，希望觀傳局可更多研究及溝通。

北市觀傳局說，扣除票卡款及車資款，僅有10%空間可供支應銷售通路相關費用，如不調漲價格，難以支應刷卡費、稅金、人事管銷費及取卡費等總計約26%費用，為增加通路上架意願，提升旅客購買便利性，才調整價格。

公車業者私下說，台灣的大眾運輸價格不正常，也沒有跟上物價、薪資水準，票價多年未調整，連捷運本業也都虧損，希望政府能討論調整票價適度反映國民所得。