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山陀兒移動速度慢「像原地打轉」 吸北方乾空氣開始減弱

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山陀兒強颱撲台 北市明不收運垃圾31處限時收受點也暫停

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
山陀兒強颱來襲，北市府今日晚間宣布明天停班停課，環保局循往例周三不收運垃圾、廚餘及回收物，也暫停開放31處限時收受點。圖／台北市環保局提供
山陀兒強颱來襲，北市府今日晚間宣布明天停班停課，環保局循往例周三不收運垃圾、廚餘及回收物，也暫停開放31處限時收受點。圖／台北市環保局提供

山陀兒強颱來襲，北市府今晚宣布明天停班停課，環保局循往例周三不收運垃圾、廚餘及回收物，也暫停開放31處限時收受點。民眾若想知道垃圾收運最新訊息，可至環保局官網查詢或電洽1999市民熱線，也請多留意里長廣播及電視跑馬燈公告。

環保局表示，颱風來襲往往帶來較大風雨，明天雖適逢周三不收運，但為避免民眾自行至限時收受點排出垃圾時發生危險，因此明天全市循例停收外，也停止開放限時收受點。不過，各區清潔隊仍有安排人員留守及備勤，以緊急應變處理或支援防颱、救災相關工作。

環保局也說，將適時全力動員現有的960餘部清潔車輛與機具、5600餘名清潔人員及災後復舊開口合約廠商，以利迅速執行北市災中救災、災後復原等作業，確保救災和復舊工作順利。

每年4月起，環保局於颱風季節進行各項溝渠清疏工作與複檢，確保排水暢通，另針對山陀兒颱風，9月27日起已巡查處所1648處，動員巡查及清理人次1832人，動員機具317車次。

環保局呼籲民眾，垃圾停收期間，切勿將家中垃圾隨意棄置在戶外或違規投入行人專用清潔箱內，違者從重處罰，最低罰鍰3600元起跳。此外，亂丟垃圾不只讓環境髒亂，也可能因風強雨大進入溝渠而影響排水順暢，導致積淹水災情更易發生。

民眾如發現水溝蓋上有雜物堵塞或積水不退時，可協助撿拾清除，也可撥打1999市民熱線通報各區清潔隊處理。

山陀兒颱風 環保局

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