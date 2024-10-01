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北市流感與新冠疫苗同步開打 聯醫加開門診

中央社／ 台北1日電

北市今天起流感與新冠疫苗同步開打，衛生局表示超過350家合約醫療院所提供服務，北市聯醫12區院外門診部10、11月週六上午加開疫苗專診。

北市衛生局表示，民國113年公費流感及新冠JN.1疫苗自今天起分階段開放接種，台北市蔣萬安市長、衛生局長黃建華呼籲符合接種資格者配合儘速完成接種。

蔣萬安接受媒體聯訪時表示，自己會安排時間來接種；媒體追問是否讓3個孩子也打疫苗，蔣萬安說會跟太太討論，時間允許、資格符合的話都願意提升保護力。

衛生局表示，113年公費流感疫苗為四價疫苗及新冠JN.1疫苗，第1階段開放滿65歲以上長者等11類對象接種，其中今年度新增55歲以上原住民；第2階段自113年11月1日起，流感疫苗開放50至64歲民眾接種，新冠JN.1疫苗則開放出生滿6個月以上民眾接種。

衛生局提醒，秋冬季節為流感及新冠疫情流行期，依據疾管署統計自112年10月至113年9月，北市感染新冠死亡人數共210例，流感併發重症個案共160例，其中41例流感死亡個案中，超過8成未接種當季流感疫苗，並以65歲以上長者居多。

衛生局呼籲高風險族群應儘速完成流感疫苗及新冠疫苗接種，接種疫苗對於流感重症保護力可達82%；北市超過350家合約醫療院所（流感疫苗372家及新冠疫苗353家）提供疫苗接種服務；而台北市立聯合醫院12區院外門診部，10、11月週六上午加開疫苗專診，提供流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗接種服務，至該院門診部接種疫苗免收掛號費。

另外，衛生局、教育局、民政局及社會局合作設置校園、社區及機構集中接種站超過1000場，以加速疫苗接種，提升群體免疫力。

流感疫苗 衛生局

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