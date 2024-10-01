老人家預防跌倒 汐止長安里辦骨密檢測顧健康

照顧長輩的健康，預防跌倒很重要，汐止區長安里和汐止健康促進會以及國泰醫院配合，舉辦了骨密檢測活動，當天分為上午、下午兩場，50個名額很快額滿，長輩們來做檢測，守護自己的健康。

大台的骨密檢測醫療巡迴車前往長安里的福德祠保興宮，幫長輩們顧健康，骨密檢測活動，這次對象是65歲以上、或是曾發生過脆弱性骨折史病患、還有骨質疏鬆危險因子等等，可以優先登記，不少長輩早早登記，一下子就額滿。

汐止健康促進會理事長同時也是長安里長楊清風表示，汐止健康促進會10幾年來一直致力於提升民眾的健康、身心障礙者的協助以及如何預防疾病的發生，而老人家跌倒主要是骨密不足，這是很大的原因之一，所以，協會在5/8日就舉辦第一次的骨密的檢測，效果非常好，很多會員、民眾希望再舉辦一次，所以，選在福德祠保興宮這麼好的場所再辦一次，出席的民眾非常的熱烈。

當天活動分為上午、下午兩場，共計50個名額，一早就有長輩陸續報到來做檢測，也有民眾帶著老媽媽來，完成報到後，等待叫號再上骨密檢測醫療巡迴車做全身的測骨密，守護自己的健康，民眾說這個活動很好，媽媽測過之後是有一點骨質疏鬆，醫生有叮嚀多補充鈣質還有多走出門曬曬太陽，以及不要跌倒，三個重點。