「山陀兒」強颱逼近 強陣風吹翻淡水工地圍籬
颱風「山陀兒」，慢步逼近台灣，今（1）日凌晨升級為強烈颱風，可能登陸台灣西南部地區，不過在接近同時，外圍環流已經開始影響北部地區，新北市淡水區一早就出現強陣風，許多民眾上班就感受到強風吹襲，就連位在中山北路一段旁的工地圍籬也都被吹翻，里長趕緊通報相關單位處理。
新興里長吳錦泉表示，一早他在巡視就發現有部份圍籬被吹倒，隨著時間風愈來愈強，就連停在一旁的機車都被吹倒在地，里長也說民眾外出要小心，雖然這一處工地也已經停工一陣子，但也通報廠商請大型機具來處理吹倒的鐵皮圍籬，避免波及路人安全。
淡水區長陳炳仲也表示，過去幾天公所及市政府就開始針對颱風來警戒，雖然一早在淡水有路樹及工地圍籬被吹倒的狀況，但也立即處理，而這一次市長也非常關心各地災情狀況，而接下來2天風雨會愈來愈大，民眾出門在外一定要注意安全，區公所也會隨時警戒嚴陣以待。
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