重陽敬老滿滿祝福 石門區長送金牌、禮金給人瑞

重陽佳節將近，中央與新北市政府為滿99歲長輩及百歲以上人瑞準備了禮品、禮金，而今年石門區99歲以上長輩有6人，區長陳明惠親自帶上禮品、禮金送到人瑞長輩家中，與長輩及親屬話家常，希望在佳節前帶上滿滿的敬意與祝福，祝福長輩在地健康、長壽又樂活。

石門區公所社會人文課長鄧心婷說，今年滿99歲長輩，有市府致贈的彩陶獎牌與重陽禮金五千元，而恰好滿百歲的人瑞，則是有衛福部準備的敬老狀及金鎖片，還有重陽禮金兩萬元，而在石門區最高齡是一位106歲的江阿嬤，樂活又硬朗，至今都還能穿針線，為家人縫補衣物。

課長鄧心婷表示，不只是區長陳明惠親至人瑞家送關懷，公所還為了表達對長輩的敬意，準備了充滿祝壽寓意的壽桃、麵龜、長壽麵以及保暖的毛毯一床，而核一廠也為長輩帶來佳節的禮品，期待在祝壽禮品與禮金的加持下，長輩們能長命百歲，健康度過每一天。