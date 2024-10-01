強颱山坨兒襲台 新北果菜：蔬菜漲價超過2成

強烈颱風山陀兒即將侵襲台灣，不少民眾從昨天起就到菜市場或賣場買菜，新北市果菜公司指出，所有蔬菜類漲幅都至少2成，高麗菜價格漲幅不多，但受重量影響，至少百元起跳，蔥蒜等辛香料價格偏高，根據股菜公司官網顯示，青蔥一公斤要110元，漲幅將近50%。

根據新北果菜公司官網交易行情價查詢結果，高麗菜9月29日每公斤批發均價45.1元，10月1日58.1元，漲幅約28％；小白菜9月29日每公斤批發均價72.2元，1日82.2元，漲幅約13％；青江菜9月29日每公斤批發均價79.2元，10月1日84.8元，漲幅約3％；地瓜菜9月29日每公斤批發均價48.1元，10月1日60.9元，漲幅約26％。

辛香料部分，青蔥9月29日每公斤批發均價73.9元，10月1日110.2元，漲幅約49％；大蒜9月29日每公斤批發均價76.4元，10月1日92元，漲幅約20％；九層塔9月29日每公斤批發均價41.8元，10月1日46.3元，漲幅約10％。

果菜公司表示，前天進貨90公噸，昨天休市，今天凌晨進貨很多，超過140公噸，經過3天時間，「蔬菜平均漲價超過2成」，其中葉菜類漲幅最多，因為大家都認為颱風會來，民眾也有預期心理，南部也怕颱風來會下雨，無法順利採收。

果菜公司表示，辛香料包含蔥蒜等價格都偏高，高麗菜價格雖然沒有漲幅太多，但因本身有重量，假設1公斤價格是50、60元，換算1台斤是60、70元，一顆至少百元起跳，大顆又有重量的，甚至2、300元都有可能。

「連單價低的扁蒲都漲價」，果菜公司說，通常扁蒲是單價低瓜果類，但這次特級品從20元漲價到60、70元，苦瓜產量少，也是漲價漲很高，還有早餐店要用到的番茄、小黃瓜也都漲價到破百元。