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北市菜價近50年最高 市場處將啟動平價蔬菜供應

中央社／ 台北1日電

颱風山陀兒逼近台灣連帶影響蔬菜交易價格，據北農資料，今天平均菜價為北市近50年來最高價。台北市市場處說，將啟動購貯蔬菜平價措施，4至9日將釋出8項平價蔬菜約51公噸。

市場處下午發布新聞稿表示，受到颱風即將襲台、休市後首日和民眾預期心理影響，導致需求增加，平均菜價創新高。

市場處指出，台北市果菜批發市場今天蔬菜到貨量為1629公噸，較前一個交易日（9月29日）增加375公噸，每公斤批發價格新台幣63.8元，較前一個交易日的每公斤56.7元，要上漲7.1元。

水果部分，今天到貨量673公噸，較前一個交易日增加174公噸，每公斤批發價格60.5元，較前一個交易日每公斤56.6元，要上漲3.9元。

根據北農資料，今天平均菜價為台北農產公司創設（民國63年底）以來最高價，為近50年來的最高價格。

市場處說，雖然颱風尚未影響雲彰南投等蔬菜主要產區，但豐沛雨量可能造成後續災損。為因應蔬菜價格波動，已要求北農啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，以平穩菜價，預計4日至9日將釋出平價蔬菜約51公噸。

同時，後續將透過大台北地區超市通路啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，以平穩菜價，釋出平價蔬菜包括小黃瓜、進口馬鈴薯、進口洋蔥、嚴選筊白筍、鮮香菇、進口洋蔥、進口馬鈴薯和履歷紅蘿蔔等。

北農也表示，蔬菜主要產地昨天尚未有風雨，但農友加量採收，今天開市到貨量較休市前增近3成；另受消費者預期心理影響下，今天北農市場交易買氣揚升、競價熱絡。

針對菜價波動狀況，北農說，除配合台北市政府從4日至9日，透過大台北地區全聯超市通路提供8項平價蔬菜外；另外，也配合農糧署自明天起透過同樣通路，供應平價高麗菜，進口每顆75元以下，國產每顆120元以下，提供民眾採買選購。

北農強調，將持續關注颱風風雨狀況，若主要蔬菜產區無明顯災損產生，颱風遠離後，蔬菜價格及供應量都將逐漸穩定下來。

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