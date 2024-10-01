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新北市新月橋因強震導致吊索異常 預計11月上旬開放通行

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市新月橋因4月3日強震導致吊索異常，新北市政府高灘地工程管理處為確保橋梁安全，陸續完成橋梁詳細檢測、安全評估、修復工程設計及招標作業。考量近期豪大雨、東北季風、颱風及地震等不可抗力因素造成橋梁不穩定性增加，專家團隊建議提升橋梁保護標準，確保安全再開放通行，目標11月上旬開放。

新北市政府高灘處表示，新月橋主橋段因花蓮強震導致吊索結構有安全疑慮封閉，高灘處震後即啟動新月橋檢測及修復作業，並委託第3方公正單位新北市土木技師公會邀請橋梁專家學者協助震後諮詢及修復工程審查，修復標案於8月12日決標，目前正在施工中。

高灘處黃裕斌處長說明，新月橋跨距長達300公尺，高灘處委託專業橋梁檢測公司進行全橋檢查，並依據檢查結果擬定修復計畫，因修復工程拆卸及抽換吊索必需於橋下設置橋梁支撐，先「撐住」新月橋確保安全才得以先開放通行並更換吊索。支撐工程因河道內施工風險性高，限制條件多，且近期豪大雨致大漢溪水位暴漲，為顧及作業安全，可施作工程時間往往只有半天，影響整體施工進度。此外，因東北季風、豪大雨、颱風及地震等因素會導致橋梁不穩定性增加，經9月20日專家會議建議應拉高橋梁保護安全標準。

高灘處補充，考量新月橋通行民眾多，因上述不可抗力因素會影響橋梁安全，為確保民眾通行安全，目標11月上旬完成支撐後再開放通行，整體橋梁修復工程仍訂於明年農曆年前完成目標不變。

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