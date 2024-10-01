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「大巨蛋國慶遊東區」持晚會票根享雙重優惠

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

113年國慶晚會將於10月5日在臺北大巨蛋隆重登場，為歡慶中華民國113歲生日，臺北市政府與東區商圈攜手合作，為觀賞國慶晚會的民眾準備了「100元遊東區折抵券」，還有超過百間特約店家熱情響應，邀請民眾為中華民國獻上滿滿祝福的同時，一起賞遊東區，享受眾多專屬優惠。

臺北市商業處表示，凡持有113年國慶晚會門票的民眾，不用門檻，登錄直接送百元折抵券，只要至台北通APP或活動官網「大巨蛋國慶遊東區」，登錄門票並上傳門票照片，即可獲得「100元遊東區折抵券」1張，可至特約店家不限消費金額折抵使用，登錄日期自即日起至10月6日晚上24點止，百元折抵券使用期限為10月2日至10月13日，數量有限，送完為止。

臺北市商業處補充，國慶晚會門票不只可領取100元折抵券，10月2日至10月13日還可至東區商圈百間特約店家兌換各式優惠，純銀飾品店「故飾STORIES」憑票根或國慶僑胞證享全商品9折優惠，為國慶穿搭增添光彩；東區人氣甜品飲料店「徐杯杯粉圓仙草」、「龜記-忠孝復興店」憑票根或國慶僑胞證享95折優惠；「點8號」、「阿薄郎薄皮餃子台式小酒館」、「麻釜頂級麻辣鴛鴦鍋」等各式餐廳推出滿千折百優惠。

聚傳媒

北市 國慶 東區

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