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防侵襲景美溪及新店溪交界低窪 侯友宜視察大鵬抽水站

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
山陀兒颱風已轉為強颱，預計會緩慢北上，引發民眾憂心，尤其一些河道口及低窪地更有隱憂。新北市長侯友宜今下午視察新店區大鵬抽水站。記者李成蔭／攝影
山陀兒颱風已轉為強颱，預計會緩慢北上，引發民眾憂心，尤其一些河道口及低窪地更有隱憂。新北市長侯友宜今下午視察新店區大鵬抽水站。記者李成蔭／攝影

山陀兒颱風已轉為強颱，預計會緩慢北上，引發民眾憂心，尤其一些河道口及低窪地更有隱憂。新北市長侯友宜今下午視察新店區大鵬抽水站，了解相關防汛情況，避免區域淹水情況。

侯友宜表示，山陀兒颱風環流與東北季風的共伴效應影響恐帶來豪大雨，市府會全力以赴，抽水站是防洪的第一線。接下來除持續透過水情系統監看各區抽水情況，也派員進駐、定時巡查，隨時注意各站水位與周遭路面積水情形。

水利局副局長張修銘表示，新店區中正路及環河路以往因地勢低窪，常有積水的問題，鄰近住戶反映每逢颱風豪雨，積水往往影響交通與生活，也深恐新店溪與景美溪匯流處湍急的河水會淹上來，波及人口稠密的住宅區。因此興建大鵬抽水站，並於2022年完工啟用，改善新店地區的排水，目前都沒有類似情況。水利局專門委員鍾泰榮補充，抽水站落成這兩年已經抽了23次，算是中高以上次數，相關整備工作若有噪音，也會避開民眾休息時間。

水利局表示，大鵬抽水站共設置2.5cms豎軸抽水機組及柴油引擎機組各3組，總抽水量達7.5cms，面對山陀兒颱風，大鵬抽水站已完成相關整備作業，隨時待命執行抽水作業，力求及時排除市區過多的雨水，將鄰近地區淹水風險降到最低。

山陀兒颱風已轉為強颱，預計會緩慢北上，引發民眾憂心，尤其一些河道口及低窪地更有隱憂。新北市長侯友宜今下午視察新店區大鵬抽水站。記者李成蔭／攝影
山陀兒颱風已轉為強颱，預計會緩慢北上，引發民眾憂心，尤其一些河道口及低窪地更有隱憂。新北市長侯友宜今下午視察新店區大鵬抽水站。記者李成蔭／攝影
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山陀兒颱風已轉為強颱，預計會緩慢北上，引發民眾憂心，尤其一些河道口及低窪地更有隱憂。新北市長侯友宜今下午視察新店區大鵬抽水站。記者李成蔭／攝影
山陀兒颱風已轉為強颱，預計會緩慢北上，引發民眾憂心，尤其一些河道口及低窪地更有隱憂。新北市長侯友宜今下午視察新店區大鵬抽水站。記者李成蔭／攝影
山陀兒颱風已轉為強颱，預計會緩慢北上，引發民眾憂心，尤其一些河道口及低窪地更有隱憂。新北市長侯友宜今下午視察新店區大鵬抽水站。記者李成蔭／攝影

山陀兒颱風

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