台中爵士音樂節以女力為主題 力邀美國爵士教母演出

「2024台中爵士音樂節」10月11日至20日在市民廣場盛大展開，首次以「女力」為主題，邀請國內外多位女性音樂家、12國樂團及樂手帶來爵士饗宴。

市長盧秀燕指出，台中爵士音樂節已經邁入第20年，台中10月天氣好、秋高氣爽，邀請市民朋友停下繁忙的腳步，與愛人一起坐在草坪上聆聽爵士樂，在優雅的情調中增進情感。

文化局長陳佳君表示，今年以「女力」融入性別主題，串聯12個國家，將帶來22場演出，美國爵士教母Sherrie Maricle將演出，她是首位提倡全女子爵士樂團的樂手。

還有曾獲得4座金曲獎的許郁瑛，與「藍色巨星」電影的日籍樂手馬場智章合作。此外，豐良話與唐川大樂隊兩位台灣頂尖鼓手黃瑞豐與林冠良帶來精彩尬鼓，重新演繹鄧麗君歌曲；知名樂手潘子爵回家鄉台中表演，新生代爵士流行音樂代表9M88則10月20日壓軸。

「爵士20限定音樂會」邀請來自日本、成軍滿20年的爵士樂團JABBERLOOP，10月20日下午1點半到2點半在國家歌劇院演出。

文化局積極培訓青少年爵士樂團，已傳承17年，每年暑期7日集中培訓，超過300名青少年，此次特別邀請美國爵士教母Sherrie Maricle10月8日在台中教育大學開設大師班，歡迎爵士樂迷報名參加。

去年疫情解封後，台中爵士音樂節突破150萬人次，估計創造超過12億經濟產值，成為國外及外縣市認識台中的重大慶典活動。