捷運汐東線明年動工 白珮茹：還社后人、汐止人公道

新北市捷運工程局評估捷運汐東線今年底決標，明年開工。新北市議員白珮茹表示，捷運主題工程動工是還汐止人公道。康寧街已拓寬，同興路若能銜接康寧街，形同打通任督二脈，將能減輕捷運施工對市區交通的衝擊。

新北捷運局長李政安說，汐東線主體工程採用土建加機電統包方式辦理，減少施工期程。先前根據廠商報價及市場行情做調整，將社后機廠納入後續擴充，9月第2次招標時已有廠商投標，代表預算符合市場行情。

第2次招標僅1家廠商投票，未達法定家數流標。捷運局3天後再度上網公告招標，上次投標廠商再次投標，並符合第3次招標法定家數。

市府今天開標，進行廠商投標資格審查及評選完成後，接續辦理決標、簽約及各項程序。若一切順利，今年底完成決標及簽約、明年開工，朝2032年完工目標邁進一大步。

白珮茹表示，汐止捷運線配合工程雖早已陸續施工，但看到主體工程，汐止民眾會更安心。捷運民生汐止線延宕多年，她肯定新北市長侯友宜「汐東先行」的遠見，這條捷運先做，後續再往東接基隆，往西接台北大稻埕。

捷運汐東線施工範圍從台北內湖區蘆洲里，往東沿新北汐止區吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設置終點站，總長5.56公里（新北4.75公里、台北0.81公里），共設置6座高架車站。