台智光案 北市議會專案小組不排除邀郝龍斌說明

台北市警察局網路傳輸服務費率爭議未歇，台北市議會專案小組召集人秦慧珠今天表示，已召開會前會制定未來調查方向，且不排除邀請前台北市長郝龍斌列席說明。

國民黨台北市議員陳重文涉及台智光弊案被依貪污治罪條例圖利等罪起訴，台北地方法院今天開庭，陳重文聲請具保停押。法官諭知新台幣800萬元交保、限制出境出海、住居及穿戴電子監控。

由於台北市議會明天將開議，「台北市政府光纖網路委外建設暨營案（台智光案）」專案小組召集人、國民黨市議員秦慧珠今天透過新聞稿表示，專案小組將在開議後恢復開會。

秦慧珠說，距離上一次專案小組會議已經3個多月，為了解這期間台北市政府各單位與台智光費率有關工作進度，以便制定未來調查方向，昨天先行召開非正式會議的會前會，並邀請資訊局、警察局等單位列席。

她提到，專案小組在上個會期曾決議要邀請前台北市長柯文哲和郝龍斌與會說明，未料柯文哲遭法院裁定羈押，未來仍不排除邀請郝龍斌列席說明。

秦慧珠轉述，資訊局於會前會中表示，已於7月16日召開「台北市光纖網路委外建設暨營運案電路服務費率審查委員會」，並核定民國114年專案審查暨費率，包括31項的114年電路服務基準費率（TGSN），都經委員會審查通過，每項費用都約為市價的93折或95折計算，自114年1月10日起適用。

同時，北市府各單位將依此費率標準編列預算。而112年、113年原使用TGSN費率，114年改為專案費率者，也先予以核定。

警察局也指出，北市府自今年4月9日起與台智光公司解除子約，因此監視器費率4月8日以前以3M、2100元計算，4月9日後以3M、1761元計算；並於今年7月給付4、5月監視器頻寬使用費，8月初給付6月份頻寬使用費給台智光公司。

由於台智光公司每月收款後會回函稱應依3M費率2100元付費，北市府應補足差價，並依法定利率5%計算差額的延遲利息，警察局表示，這部分已變成兩造每個月的重複戲碼，也是未來可能要仲裁或訴訟的爭點。

警察局還提到，關於備援系統部分，今年6月6日至20日已上網公開徵求廠商提供服務建議書，共有3家提出；警察局在7月10日召開工作小組會議，7月16日召開評選委員會首會，9月13日送交備援採購案函請工務局採購發包中心審查中，預計10月初上網公開招標，並將公告1個月。

社會局則表示，轄管83家托嬰中心從去年下半年起就和台智光商談監視器雲端建制，本來預計於今年上半年以標案總額1800萬元簽約，但因今年3月爆發台智光監視器爭議案，使得簽約中止，目前未繼續商討簽約事宜，也未招標另尋其他廠商。

秦慧珠表示，柯市府在審查各局處使用台智光費率時，審查會議經常虛應故事，但今年7月16日的審查會議歷時3個半小時，足證在議會監督下，北市府終於認真看待審查費率一事。