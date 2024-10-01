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台智光案會前會 秦慧珠：費率補差價恐成訴訟爭點

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台智光專案小組召集人秦慧珠說，會前會是非正式會議，只是先做現況了解。圖／台北市議員秦慧珠服務處提供
台智光專案小組召集人秦慧珠說，會前會是非正式會議，只是先做現況了解。圖／台北市議員秦慧珠服務處提供

台北市議會將於10月2日開議，其中柯文哲時期三大案備受關注，其中，台智光專案小組於昨下午召開會前會，邀請相關局處出席，小組召集人秦慧珠表示，會前會是非正式會議，只是先做現況了解，目前針對3M費率部分，台智光認為市府要補足差額，未來可能要仲裁或訴訟的爭點。

秦慧珠表示，會中資訊局表示在7月16日召開「台北市光纖網路委外建設暨營運案電路服務費率審查委員會」，對民國114年專案審查暨費率已做出核定，包括31項的114年電路服務基準費率，都經委員會審查通過，每項費用均比市價便宜，以約市價之93折或95折計算，並於明年1月10日起適用。

同時，資訊局於7月22日至8月16日，會同政風人員於北市12個行政區隨機抽選1到2處地點做實地現勘，確認台智光公司光纖佈設情形，會勘結果並未有違規情事。

警察局會中則說，市府從4月9日起與台智光解除子曰，監視器費率從4月8日的3M 2100元計算，9日則以後改為3M 1761元計算，並於今年7月給付4月、5月監視器頻寬使用費，8月初給付6月份頻寬使用費給台智光。

然而，台智光公司每個月於收款後會回函給警察局表示，應依3M費率2100元付費，市府應補足差價，並依法定利率5%計算差額的延遲利息。

備援系統部分，警察局說，今年6月6日至20日在市警局上網公開徵求廠商提供服務建議書，共有3家廠商提出，不過，就算將備援系統招標出去，此備援系統的啟動時機、施工時間，也待台智光案偵辦告一段落後才能開展。

另外，社會局的83家托嬰中心，在今年3月爆發台智光監視器弊案，就與台智光的簽約中止，目前未再與台智光討論簽約事宜，也未招標找其他廠商。

秦慧珠表示，專案小組曾在上個會期即做出決議，將邀請前台北市長柯文哲、郝龍斌說明，不過柯文哲已遭法院羈押，但未來仍不排除邀請郝龍斌前市長列席說明。

針對台智光回函，秦慧珠認為，5%計算差額的延遲利息，已變成兩造每個月不斷重複的戲碼，也是未來可能要仲裁或訴訟的爭點。但是警察局以3M 1761元計算，每個月至少節省400多萬傳輸費，未來114年的預算，議會會嚴格把關。

台智光 警察

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