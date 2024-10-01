陳重文涉台智光案今獲交保 明重返國民黨北市議會黨團

國民黨北市議員陳重文涉及台智光弊案，圖利自己321萬多元，被依貪污治罪條例圖利等罪起訴，台北地院今天開庭，陳重文聲請具保停押，法官諭知交保800萬元、限制出境出海、住居及穿戴電子腳鐐。台北市議會即將開議，國民黨北市議會黨團表示，陳重文並未停權，未來新會期仍參加黨團運作。

陳重文涉台智光案，並成立立錡雲端科技公司，再利用議員職權，迫使台北市社會局、台智光公司在公托中心監視器系統雲端建置案向立錡採購設備，圖利自己321萬多元，台北地檢署7月19日依圖利、偽造文書等罪起訴陳重文、白惠萍夫妻、業者康立錡、陳洛麟4人。

台北市議會明天開議，下午將舉行預備會議，決定各委員會名單，以及市長施政報告、各業務部門質詢、預算編製經過報告、市政總質詢之質詢組順序抽籤。同時也會選舉各委員會第一、二召集人及紀律、程序、法規委員並遴選及指定法規、紀律委員會委員進行各議員分配委員會的抽籤。

國民黨北市議會黨團書記長張斯綱指出，陳重文涉案，但黨並未將他停權，所以開議後仍維持以往並加入黨團運作。另外，因涉及京華城弊案羈押中的議員應曉薇，也不影響黨權。至於陳重文會加入哪個委員會，張斯綱說，通常會填寫委員會調查表，目前還沒有收到他的回覆。