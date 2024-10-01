中和56歲男曾去三介廟 新北登革熱今再增1例

新北市今新增1例本土登革熱，截至9月30日累計56例，其中24例是篩檢找出的潛藏感染者。今日新增1例為中和區56歲男，潛伏期內曾有三介廟活動史，9月27日出現肌肉痛及紅疹等症狀，就醫通報送驗後確診，目前已康復。

新北衛生局長陳潤秋表示，近日受山陀兒颱風影響，降雨機會高，為避免積水容器孳生病媒蚊，請民眾於颱風後務必清理家戶內外積水容器，如經查獲積水容器有孑孓，最高可處1萬5000元罰鍰，若拒絕、規避或妨礙防治工作最高可處30萬元罰鍰，呼籲市民配合政府防治。

衛生局說，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師近期活動史，或與中和區、新店區衛生所聯繫採檢。