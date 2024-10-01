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捷運汐東線可望決標 廖先翔：中央問政督促西延大稻埕

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市政府今天辦理捷運汐東線第3度招標，立委廖先翔到場了解招標作業。圖／廖先翔提供
新北市政府今天辦理捷運汐東線第3度招標，立委廖先翔到場了解招標作業。圖／廖先翔提供

捷運汐東線今天辦理招標，投標廠商可望符合資格，進入評選階段。立委廖先翔說，會監督及要求交通部盡速審核捷運東湖到大稻埕段，讓整條捷運路線的服務價值及轉乘功能更能獲得彰顯。

廖先翔表示，汐東捷運主體工程之前流標2次，大家都非常關心今天3度招標是否順利，因此他今天也到新北市政府開標現場，了解招標作業。開標結果有一家廠商投標，經過審核符合投標資格，後續會進入評選階段。

廖先翔期待廠商能符合評選委員的要求，順利的話，年底可以完成簽約，預計開工後，施工7年可完工。

廖先翔說，汐東捷運目前規畫兩端分別是汐止區公所站、東湖站，這樣的路線沒有辦法有效的滿足汐止民眾對大眾運輸的需求。原汐止民生線的東湖到大稻埕段綜合規畫報告，現在也由新北市政府代辦中。他會在立法院監督及要求交通部盡速審核，讓整條路線的服務價值及轉乘功能能夠彰顯。

新北捷運局表示，汐東線主體工程採用土建加機電統包方式辦理，減少施工期程。今天待開標進行廠商投標資格審查及評選完成後，接續辦理決標、簽約及各項程序，順利的話今年底決標及簽約，明年開工。

捷運汐東線施工範圍從台北內湖區蘆洲里，往東沿新北汐止區吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設置終點站，總長5.56公里（新北4.75公里、台北0.81公里），共設置6座高架車站。

捷運汐東線今天可望成功招標；圖為汐東線汐止區公所站預定地。聯合報系資料照
捷運汐東線今天可望成功招標；圖為汐東線汐止區公所站預定地。聯合報系資料照

廖先翔 新北捷運 汐東線 汐止

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