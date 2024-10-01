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捷運汐東線邁開重要一步 拚7年完工

聯合報／ 記者邱瑞杰王慧瑛／新北即時報導
地方苦盼20年的捷運汐東線今招標有重要進展，預計明年開工，拚7年內、2032年完成。圖／新北市捷運局提供
地方苦盼20年的捷運汐東線今招標有重要進展，預計明年開工，拚7年內、2032年完成。圖／新北市捷運局提供

地方苦盼20年的捷運汐東線今招標有重要進展，統包工程廠商終於明朗，招標金額319億，新北捷運局長李政安說，若經評選符合規定，汐東線主體工程可望年底決標、簽約，預計明年開工，工期86個月，可望於7年內，2032年完成。

李政安說，新北捷運局同時兼顧多條捷運線施工、規畫進度，新北環狀線預計年底全線復駛，三鶯線預計明年完工，汐東線系統已與基隆捷運共線、整合， 基隆捷運正做基本設計，預計年底報工程會，基隆捷運力拚明年能發包。

對於民代憂心汐東線施工帶來的交通黑暗期，李政安允諾，施工團隊一定做好交通維持計畫，維持原來的車道數，將影響降到最低。

李政安說明，汐東線是中運量規格，屬架空線、低底盤的供電模式及車輛，規畫過程與時間賽跑，面臨缺工缺料、工資上漲、物價波動等考驗，此次招標金額調整為319億，較貼近市場行情，終於有了突破。

新北捷運局指出，汐東線主體工程採用土建加機電統包方式辦理，能減少施工期程，捷運局根據廠商報價及市場行情做調整，將社后機廠納入後續擴充，前次開標已經有廠商投標代表預算符合市場行情，捷運局迅速於3天後再度上網公告招標，此次廠商投標已達法定家數，待開標進行廠商投標資格審查及評選完成後，將接續辦理決標、簽約及各項程序，若一切順利，預計捷運汐東線今年底完成決標及簽約、明年開工，朝2032年完工目標邁進一大步，要讓汐東線如期實現。

李政安說，2020年在時任交通部長林佳龍召集下，新北、台北市長等首長開會討論，原本要由北市負責興建汐東線，當時台北市長柯文哲認為這不是北市優先路線，新北市長侯友宜決定承擔，由新北市政府負責興建捷運汐東線興建，也承擔將基隆捷運與汐東捷運整合為同一系統，並負責興建。新北捷運局持續強化捷運三環六線路網的完整性與便利性，營造舒適便捷的大眾運輸環境。

汐東線統包工程工程項目包含土木、建築、機電核心系統、水電及環控工程，施工範圍經台北市內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設置終點站，總長5.56公里（新北市轄4.75公里，台北市0.81公里），共設置6座高架車站。

地方苦盼20年的捷運汐東線今招標有重要進展，預計明年開工，拚7年內、2032年完成。圖／新北市捷運局提供
地方苦盼20年的捷運汐東線今招標有重要進展，預計明年開工，拚7年內、2032年完成。圖／新北市捷運局提供
地方苦盼20年的捷運汐東線今招標有重要進展，預計明年開工，拚7年內、2032年完成。圖／新北市捷運局提供
地方苦盼20年的捷運汐東線今招標有重要進展，預計明年開工，拚7年內、2032年完成。圖／新北市捷運局提供
地方苦盼20年的捷運汐東線今招標有重要進展，預計明年開工，拚7年內、2032年完成。圖／新北市捷運局提供
地方苦盼20年的捷運汐東線今招標有重要進展，預計明年開工，拚7年內、2032年完成。圖／新北市捷運局提供

新北捷運 汐東線

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