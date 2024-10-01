暖爸！三寶爸蔣萬安視察流感施打 幼兒打針爆哭狂惜惜

公費流感及新冠JN.1疫苗今起接種，北市長蔣萬安視察施打狀況，記者會安排2位幼兒帶頭施打，其中莉寶去年起連兩年示範當代表打疫苗，莉寶一開始原本超淡定，最後一刻針扎才小哭出來，三寶爸蔣萬安不忘跟打完疫苗的莉寶「惜惜(台語)」，狂讚超棒、超可愛。

至於另外一位示範施打的小湯圓，則一開始「抵死不從」拒打針，施打完蔣萬安也是馬上上前安慰，果然蔣爸爸有孩子緣，馬上小朋友在蔣爸爸安慰下不哭了。媒體也問蔣，是否也帶二寶、三寶來打疫苗？蔣萬安表示，他會跟太太討論，如果可以有時間、符合資格，都會願意來提升自己的保護力。

對於今天起公費流感疫苗開打，蔣萬安也呼籲，台北市去年10月到今年9月，因新冠併發重症有110例、流感有160例，尤其因流感死亡8成都是因為沒有打疫苗，且以長者區多，提醒市民不要施打疫苗「左流右新」，不要輕忽流感、新冠帶來的傷害。

台大兒童醫師黃立民也預估，今年的流感「應該疫情不會太小」，蔣萬安提醒，公費流感疫苗分兩階段施打，第一階段是開放11類施打對象，這一次也特別開放，讓55歲以上的原住民朋友接種疫苗。

至於第二階段開放50到64歲的民眾來施打，蔣說，民眾絕對不要輕忽，不管是新冠或者是流感，提醒「左流右新」，左手打流感疫苗、右手打新冠疫苗，希望大家都能夠提前預防，那照顧自己、照顧家人。