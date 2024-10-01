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新北採購近百萬流感疫苗 侯友宜視察接種呼籲「左流右新」
新北市公費流感疫苗及COVID-19疫苗自今日起同步分兩階段開打，第一階段包括65歲以上、高中職以下、慢性病、醫事及防疫人員等對象。新北市長侯友宜今前往板橋區埔墘國小視察學校師生疫苗接種情形，呼籲市民朋友配合疫苗分批施打時程，儘速接種，保護自己及親友的健康。
侯友宜表示，新北市從10月1號開始，流感疫苗以及新冠疫苗今天正式開始開打，早上特別來到學校關心孩子們打流感疫苗，新北市準備了近百萬劑的流感疫苗進到校園以及幫助弱勢族群來免費施打，同步65歲的長輩們也是從今天開始施打流感疫苗，所以為了在秋冬季節也是呼吸道感染最容易發生的時間點，呼籲市民朋友踴躍來施打流感疫苗，同時新冠肺炎JN.1也開始正式施打，為了大家的身體的健康，鼓勵大家也能夠來打新冠疫苗，常說「左流右新」，希望都能夠同時大家打流感疫苗，也能夠打新冠疫苗。
針對有家長擔心說兩個一起打會有些副作用，侯友宜說經過專家學者的評估，那在兩支疫苗的施打的過程當中，會做到萬全的保護力，鼓勵大家都是左邊打流感、右邊打新冠疫苗，那長輩65歲一樣，希望大家能夠好好地來打疫苗，照顧自己的身體健康，那這一次新北市也準備百萬劑的免費流感疫苗施打，所以進校園的施打將近有37萬人會受惠，希望大家在校園裡面施打，就可以避免還可能持續感染發生。
新北市國中小、高中職及五專學校總計405家，學生總數約37萬人，校園生活感染風險大，為避免家長奔波，衛生局委託24家專業醫療團隊進入校園提供2種疫苗免費的集中接種服務。衛生局提醒如未能於校園完成接種，可持補接種通知單及健保卡至本市流感疫苗約700家及新冠疫苗約441家合約醫療院所施打。
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