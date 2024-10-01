「除銹」啟動？媒體人酸青鳥飛出來 蔣萬安：為罷而罷傷民主

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票。媒體人黃揚明昨在臉書分享一張租屋處收到的「加入罷免李彥秀Line群組」文宣邀請，讓他不禁開酸「青鳥飛出來了、溫馨」。北市長蔣萬安說，為罷免而罷免的政治操作，絕對是傷害台灣民主。

資深媒體人黃揚明昨天在臉書表示自己收到一份「罷免李彥秀」文宣，文末還標註「青鳥行動」「國會除銹」，讓他忍不住調侃「青鳥飛出來了！」