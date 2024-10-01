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「除銹」啟動？媒體人酸青鳥飛出來 蔣萬安：為罷而罷傷民主

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
資深媒體人黃揚明昨天在臉書表示自己收到一份「罷免李彥秀」文宣，文末還標註「青鳥行動」「國會除銹」，讓他忍不住調侃「青鳥飛出來了！」圖／引用自黃揚明臉書
資深媒體人黃揚明昨天在臉書表示自己收到一份「罷免李彥秀」文宣，文末還標註「青鳥行動」「國會除銹」，讓他忍不住調侃「青鳥飛出來了！」圖／引用自黃揚明臉書

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票。媒體人黃揚明昨在臉書分享一張租屋處收到的「加入罷免李彥秀Line群組」文宣邀請，讓他不禁開酸「青鳥飛出來了、溫馨」。北市長蔣萬安說，為罷免而罷免的政治操作，絕對是傷害台灣民主。

資深媒體人黃揚明昨天在臉書表示自己收到一份「罷免李彥秀」文宣，文末還標註「青鳥行動」「國會除銹」，讓他忍不住調侃「青鳥飛出來了！」

蔣萬安今天上午到聯合醫院仁愛院區視察流感新冠疫苗施打狀況，對於謝國樑罷免案投票前，疑似又有人想要發動罷免案，蔣萬安說，這段期間，大家都可以看到，不管是基隆市長謝國樑或者是立委李彥秀，他們在市政推動或國會表現都有目共睹。「為罷免而罷免的政治操作是傷害台灣的民主。」

蔣萬安今天上午到聯合醫院仁愛院區視察流感新冠疫苗施打。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午到聯合醫院仁愛院區視察流感新冠疫苗施打。記者林麗玉／攝影

李彥秀 罷免 蔣萬安

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