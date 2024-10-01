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北市助攻青年職涯創業 學校、民團只要辦活動最高補助30萬

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市青年局鼓勵青創團隊參與國內綜合策展、產業媒合及市集等各項活動，給予每案報名費、場地布置費等補助最多2.5萬元，盼穩固創業初期的腳步。圖／台北市青年局提供
北市青年局鼓勵青創團隊參與國內綜合策展、產業媒合及市集等各項活動，給予每案報名費、場地布置費等補助最多2.5萬元，盼穩固創業初期的腳步。圖／台北市青年局提供

北市青年局6月成立迄今，協助青年職涯發展不遺餘力，推出一波波補助，今再宣布「職涯培力及創業活動補助作業要點」，凡北市學校、民團舉辦青年職涯或創業活動，最高可享補助30萬元，另鼓勵青創團隊踴躍參與國內綜合策展、產業媒合等活動，每案最多補助2.5萬元，希望助攻增加市場能見度。

青年局說明，職涯培力及創業活動補助作業要點的補助有三大對象，一是北市公、私立高級中等學校、大專院校，二為依法立案、登記且設立滿一年以上的人民團體、營利事業，三是青年創業團隊。其中，青年局擴大定義「青年創業團隊」，不只青創營利事業，青創非營利組織也包含。

至於補助活動類型相當多元，青年局舉例培力課程、工作坊、座談等，以及論壇、策展、孵化、加速等與職涯發展及創業育成相關活動。若符合具規模性（活動人次100人以上）、延續性（活動至少辦理2天以上）的大型活動，補助租金、行銷廣告費、鐘點費、場地布置費等，每案最高30萬元；微型活動如工作坊、講座活動，則是每案2.5萬元補助。

除了鼓勵民間團體辦理職涯發展及創業育成活動，青年局也針對青創團隊參與國內綜合策展、產業媒合及市集等各項活動，給予報名費、租金或場地布置費、樣品材料費等補助，每案最多2.5萬元，盼助攻青創團隊打開能見度，增加產品或服務的市場驗證機會。

補助詳情可至青年局官網查詢或致電青年局職涯支援科02-23514078轉1312（職涯培力）、轉1324（創業活動）。

北市青年局今宣布「職涯培力及創業活動補助作業要點」，補助北市學校、民團舉辦青年職涯培力活動，每案最高30萬元。圖／台北市青年局提供
北市青年局今宣布「職涯培力及創業活動補助作業要點」，補助北市學校、民團舉辦青年職涯培力活動，每案最高30萬元。圖／台北市青年局提供

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