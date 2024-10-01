山陀兒強颱來襲 北市山坡地工地3處排水待改善、環保局持續清溝

山陀兒颱風持續增強長胖，中央氣象署今凌晨已發布陸上警報。北市環保局嚴陣以待，加強溝渠巡檢和清溝；建管處則委託水利技師檢查臨近山坡地17處施工中建築工地，其中3處待改善，須於今日前完成，另要求各工地防颱自主檢查，加固處理相關設備與建材。

建管處表示，已透過LINE群組，要求加強工地巡檢，進行防颱自主檢查，包含工地施作的圍籬、護網、斜撐等安全設備與假設工程，以及高樓層堆置的建材，都應檢查併加固處理，自主檢查完成並立即回傳建管處。至於屬山坡地或臨近山坡地工地，建管處也要求做好相關防護措施及維持排路徑通暢，平地工地則要求加強工地周邊排水。

北市臨近山坡地的建築工地，目前施工中共17案，分別是北投區2案、大安區1案、南港區1案、文山區5案、內湖區5案、士林區2案、信義區1案。

建管處說，已委託台北市水利技師公會逐案到場檢查導排水設施、滯洪池設施及機械排抽設施等相關排水設施，並責令承造人立即依公會建議事項改善，完成後洽公會複查；17案有3處改善中，建管處已要求今日改善完成。

不只工地防颱，建管處也呼籲市民及商家，加強檢查房屋、庭園及陽台等處，花盆、冷氣設備及各種懸掛物件，以及商家所設置廣告招牌、帆布廣告等，都應加固處理或先行取下，避免強風吹落傷及行人或造成財損。

另外，環保局強化防颱整備。內湖區清潔隊長蔡仲益今表示，5月至11月防汛期，環保局就有在清淤，今年截至8月底，已清淤2萬2610條雨水下水道、長度達7337公里，也清除溝泥及溝土4萬5153公噸；防汛期或颱風來臨時，清潔隊會加強歷年積水或淹水等處，以及水溝蓋洩水孔清除作業。