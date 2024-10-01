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颱風山陀兒來襲 北市檢查17處山坡地工地排水

中央社／ 台北1日電

颱風山陀兒龜速逼近，台北市建管處今天表示，為避免發生公共安全意外，已要求各工地加強巡檢及防颱自主檢查，並由北市水利技師針對近山坡地17處工地檢查排水設施。

據中央氣象署觀測，颱風山陀兒今天上午8時在高雄的南南西方約220公里，以每小時4轉10公里速度，往北轉北北東緩慢移動，台北市山區有發生局部大雨機率。

台北市政府發布訊息表示，受颱風山陀兒影響，北市已觀測到7級強陣風、陽明山區出現8級陣風，白天將持續出現較強風力。

台北市建築管理工程處以新聞資料指出，市民及商家需留意氣象報導，做好防颱準備，加強檢查房屋及陽台等處花盆、冷氣設備及懸掛物，商家設廣告招牌，並加強固定或先取下，以免因強風吹落傷及行人造成財物損失等公共安全意外。

建管處表示，已透過Line群組要求全市各工地加強巡檢，並進行防颱自主檢查，包括工地圍籬、護網等安全設備，並檢查及加固高樓層所堆建材等，自主檢查完成後回傳。

此外，針對施工中臨近山坡地17處工地，包含文山區5處、內湖區5處、北投區2處、士林區2處、大安區1處、南港區1處、信義區1處，已委託台北市水利技師公會逐案至現場檢查導排水、滯洪池及機械排抽等排水設施。

建管處指出，已告知承造人依水利技師公會建議事項改善，完成後再洽公會複查，目前17處有3處改善中，已要求今天完成。依建築法等規定工地承、監造人及專任工程人員對工地有法定責任，如經查獲影響公共安全、交通，將依建築法加重裁罰並勒令停工，直到改善為止。

山陀兒颱風

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