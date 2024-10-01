捷運汐東線可望決標 明年施工…議員提醒因應交通黑暗期

捷運汐東線第3度招標今天開標，新北市議員張錦豪說，可望招標成功，提醒市府施工期間會出現交通黑暗期，並提出10點交通建議，希望市府及早因應，減低用路人的困擾。

捷運汐東線上月12日第2次開標，雖有1家廠商投標，但不符採購法程序3家廠商規定，以流標作收。新北市捷運局再度公告上網，今天開標。

張錦豪說，就他的了解，這次仍只有1家廠商投標，就是第2次招標時投標的廠商，因已達開標法定家數，應該會順利得標，督促市府要著手因應汐東捷運施工帶來的交通黑暗期。

張錦豪提出10點建議：

1.南湖大橋增設下吉林街引道，方便南港回程汐止。

2.吉林街接南湖大橋出水門平面可右轉上橋。

3.吉林街上下班調整為單行道（調撥車道）。

4.協調高公局在長江街（國道汐止分隊辦公室旁）增設引道，於通勤時間開放。

5.大同路及新台五路口為汐止交通瓶頸，賣場業者應出讓儲車空間，讓排隊車潮進到自己賣場腹地，以免影響大同路車流。

6.汐科站未來為三鐵共構，有商場、商辦、密集住宅、鄰近二高一高、鄰近大同路新台五路，應成立汐止交通轉運中心。

7.同興路目前施工到康寧街，應規劃二期至明峰街，工程配合康寧街電桿下地。

8.協調公車業者於重要路段上下班增加班次或加開直達車。

9.調整通勤時間出台北市號誌秒數，如康寧街出東湖號誌，在通勤時間予以最大彈性。

10.重啟福德二路銜接環東大道或南港可行性。

新北捷運局表示，汐東線主體工程採用土建加機電統包方式辦理，減少施工期程。先前已根據廠商報價及市場行情做調整，將社后機廠納入後續擴充，上次開標有廠商投標，代表預算符合市場行情，流標後迅速3天後再度上網公告招標。

捷運局說，待開標進行廠商投標資格審查及評選完成後，將接續辦理決標、簽約及各項程序，若一切順利，捷運汐東線預計今年底完成決標及簽約、明年開工。施工範圍從台北內湖區蘆洲里，往東沿新北汐止區吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設置終點站，總長5.56公里（新北4.75公里、台北0.81公里），共設置6座高架車站。