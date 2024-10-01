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新北國慶升旗 移師空軍三重一村

聯合報／ 記者戴永華李成蔭／連線報導

國慶日將至，街頭可見國旗飄揚，各地也有應景活動，新北今年升旗移師空軍三重一村時藝廣場，邀棒球好手高國輝、HBL南山小將領唱國歌，也設懷舊市集、闖關遊戲一路熱鬧到傍晚。

民政局長林耀長說，今年新北國慶主視覺以中華民國國旗的紅、藍、白為色系，象徵活力、自由及族群共融。國歌領唱由2025世壯運宣傳大使高國輝，及今年高中籃球聯賽（HBL）冠軍隊伍南山高中小將擔綱，展現體壇榮譽與競爭力。

10月10日上午7時起，在空軍三重一村發送限量500個印有民政局吉祥物平安虎的環保冰霸杯，現場也設置懷舊市集、闖關遊戲。

新北街頭漸有國慶氣氛，在市府周邊道路、聯外橋梁已掛上國旗，市府1樓大廳也將懸掛25面巨幅國旗。

另，宜蘭縣政府與三星鄉公所都在國慶日辦升旗與健行活動，縣府邀請民眾清晨6時30分到運動公園，備有3500份早餐送給全程參與健行者，還有電視、電冰箱等摸彩禮物；三星鄉公所邀大家步行走安農溪，前1000名送紀念帽、袖套及消費券。

縣長林姿妙就任後連續第6年辦國慶升旗及健走，每年吸引許多縣民參與，在宜蘭運動公園至蘭陽大橋周邊，及凱旋路沿線懸掛國旗，旗海飄揚十分壯觀。

三星鄉公所6時30分在公所廣場辦國慶升旗典禮，安排2名外籍學生擔任升旗手。健走活動全程約3公里，從三星鄉公所出發，可在甘泉寺享用平安粥。

國慶 國旗 新北

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