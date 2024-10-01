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新北串連里長 為黑狗找幸福的家

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
黑犬軍團團主王尹君昨帶飼主及黑狗助陣，要為黑狗找尋新家。記者李成蔭／攝影
黑犬軍團團主王尹君昨帶飼主及黑狗助陣，要為黑狗找尋新家。記者李成蔭／攝影

新北動保處旗下8處收容所有1022隻浪犬，其中7成約700隻是黑狗，比率高於其他毛色犬隻。今天是「世界黑狗日」，新北動保處昨串連多位里長，推出「為黑狗尋找幸福」行動，認養就送寵物用金飯碗、睡床等大禮包，還能享有「寵物白金卡」，動物終身享各類疾病預防服務，減輕飼主負擔。

新北動保處長楊淑方表示，民眾過往對黑狗有錯誤認知或迷思，以致送養較難，為衝高黑狗認養率，結合里辦公室認養小棧合力為黑狗找新家。

「黑犬軍團」團主王尹君昨帶領飼主及黑狗出席助陣，她說，顏色不是重點，黑色米克斯體格好、不易生病，聰明受教又有靈性，每隻黑狗眼神都不一樣的，建議可以對黑狗多看兩眼，也許就能相中有緣的黑狗。

農業局長諶錫輝表示，新北除8家公立動物之家長年推動認養，也串連里長力量，成立21處認養小棧，其中3站為犬站、1站為貓狗站，其餘為貓站；經2年多努力，送養犬貓數逾350隻，相當於一座動物之家收容量，成果可觀。

新店小城里長郭仁澤說，認養小棧需要里內動保人士參與，大家各出一點力，才能走得長遠。三峽鳶山里長周文美分享，過往常處理狗吠聲擾鄰問題，加入認養小棧後，對狗有更大包容心，對有意認養者會嚴格把關。

台灣動物保護監督聯盟理事長王唯治說，村里長是前線工作者，業務繁雜，除非本身很關心動物，否則動保業務較難成里長重點工作，透過認養小棧可提高認養率，也能營造動物友善風氣。

動物之家 新北 認養

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