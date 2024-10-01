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新北學校工友遇缺不補 庶務費取代惹議

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

行政院人事總處2002年公告員額精簡工友遇缺不補，新北每一工友退休，教育局補助學校31.2萬元庶務費，招標執行工友業務，卻讓學校庶務執行困難，有學校以低於最低工資的月薪2萬6千元招募工友，衍生不少亂象。教育局回應，正研議改以行政區畫分，統籌區內各校庶務費辦理發包。

新北學校工友員額以班級數規模制定，國小可設1至6人，國高中職1至8人，2013年有1174名工友，如今只剩287名。教育局當時以基本工資2萬5250元為基準，訂定學校每退休1名工友，補助學校31.2萬元庶務費（平均每月2萬6000元），取代工友薪資，招標處理校園雜務，如今基本工資已調整至2萬8590元，額度卻未與時俱進。

113學年開學後，新北市有學校為執行工友業務，以31.2萬元庶務費為薪資私下招聘，強調工作沒有勞、健保，盼退休人士協助；因薪資及工作條件不符勞基法，校方不敢公然招聘，引發議論。

該校校長表示，工友退場改為庶務費很困擾，例如課桌椅損掉、玻璃破損等需即時處理的事，不可能等候上網招標；目前學校沒工友，只能請教職員處理，卻非長久之計，「教育局給的庶務費，實務上無法包攬工友雜務。」

「這就是教育現場困境。」市議員江怡臻批，許多學校缺工友，得由教職員做功德，政府未拿出有效解方，類似情況恐不只新北，呼籲中央正視。

新北教育局表示，庶務費非屬學校聘僱勞工費用，因此無給付月薪、勞健保等事項；有學校以庶務費代替薪資招聘工友是錯誤使用，恐衍生爭議。正研議改以行政區畫分，統籌區內各校庶務費，針對專案一次招標，例如多校有修剪樹木需求，可集合各校庶務費統一招標，也減輕學校行政負擔。

教育局 薪資

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