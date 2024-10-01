南機場整宅首例公辦都更 招商成功

403大地震後，北市南機場整宅受損嚴重，都更迫在眉睫，單元3區域經10年溝通，與住戶達成共識並招商成功，成為南機場整建住宅地區第一個公辦都更成功案，昨天簽約。市長蔣萬安表示，除了單元3外，地震受損嚴重的單元4、5，已達75%公辦都更受理門檻，市府預計10月至社區辦說明會，加速都更腳步。

議員郭昭巖說，相較於自辦，公辦都更透過公部門資源、溝通更有機會拉高住戶參與意願，單元3簽約是重要這一步，代表南機場都更動起來，市府針對其他單元也應加強溝通，盡量採公辦都更方式，若居民不願意，更要去檢討不足之處，才能加快「大都更時代」進度。

單元3基地面積約3898平方公尺，總戶數為160戶，現況窳陋、居住空間不符現代生活機能，住戶擔憂居住安全問題，住都中心居間溝通，協助凝聚共識，昨正式簽約，預計興建4棟地上14層、地下4層鋼筋混凝土構造住宅大樓，投資金額約32億元，總銷售金額約70億。

更新處表示，南機場周邊有7處整宅，除單元3，目前單元1、2已成立更新會朝自辦都更走，單元4、5擇方案評估規畫中，單元6、7處意願整合階段。副市長、住都中心董事長李四川說，單元3簽約具重大意義，是南機場整建住宅地區第一個公辦都更及成功招商案，若一切順利預期3、4年就可完工。

蔣萬安說，403地震導致南機場整宅建物受損，外露的鋼筋及掉落石塊怵目驚心，受損嚴重的單元4、5住戶更重視居住安全，在駐地工作站與熱心住戶推動下，住戶1個月內整合達75%意願，現由專業技術團隊及住都中心完成建築規畫方案及財務試算作業，預計10月進入社區舉行說明會，加速南機場都更進程。

住戶代表更新會理事長鄭小池表示，住戶期盼這一天很久了，一開始部分住戶不同意，拜訪也不願開門，經過數年溝通慢慢才有共識，很多長者已過世來不及等到這天，讓人感觸良深，希望改建期間市府給予較好的租金補貼，為經濟較辛苦的住戶減輕負擔。