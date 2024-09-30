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新北錦和運動公園附近停車需求大 停車場平面層10月1日起營運

中央社／ 新北30日電
新北市政府交通局30日說，中和區錦和運動公園停車場附近停車需求大，10月起將先開放平面層114格汽車停車位營運。圖／新北交通局提供（中央社）
新北市政府交通局30日說，中和區錦和運動公園停車場附近停車需求大，10月起將先開放平面層114格汽車停車位營運。圖／新北交通局提供（中央社）

新北市府交通局今天說，中和區錦和運動公園停車場附近停車需求大，自10月1日起先開放平面層114格汽車停車位營運，汽車每小時收費新台幣30元。

交通局停車管理科科長蔡柏坤說，中和區錦和運動公園停車場鄰近雙和醫院及住宅區，目前地下層已進入最後驗收及申請台電配電作業，預計10月底前啟用。

蔡柏坤表示，平面層則已完成驗收並委由專業停車場經營業者導入智慧停管設備，以及設置停車管理室和男性、女性、親子及無障礙廁所，並設有人行步道串聯運動公園及停車場，提供安全友善停車環境。

蔡柏坤說，錦和運動公園停車場平面層共有114格汽車停車位，自10月1日起正式營運，汽車收費每小時30元，平日當日當次停車上限收費200元，週六、日及國定假日當日當次上限收費300元。另外，月票登記及抽籤作業辦法預計10月底前公告於交通局網站。

停車場 車位

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