國慶晚會今15分鐘內發完票 議員批黃牛下午就海量開賣

國慶晚會今天中午開放索票，5000席入場券於15分鐘內發完。台北市議員陳怡君指出，下午網路上就出現一堆售票黃牛，售價上萬元還稱海量提供，直批亂象叢生。

民進黨台北市議員陳怡君下午發布新聞稿表示，今年國慶晚會選在10月5日在台北大巨蛋舉行，並邀請已封麥9年的歌手「二姐」江蕙獻唱，吸引許多民眾今天爭相上網索票，但有黃牛隨即就在臉書和Line社群兜售門票。

陳怡君指出，有網友稱「有跟台北市刑大求證」有獲利就可能被抄，但也有人戲稱「有黨證不會吧」；甚至有黃牛售票開價新台幣8000元至1萬元不等，還宣稱海量提供。

她認為，針對轉賣免費票是否觸法，消息混亂，導致黃牛票亂象叢生，直批黃牛搶票、賣票氣焰囂張，完全不甩台北市長蔣萬安。

針對蔣萬安稱事前已做過各項推演，透過售票網要登錄成為會員，基本上也是準實名制，也會請警察局加強網路巡查，嚴查各項黃牛票販賣狀況。陳怡君指出，但索票完後就出現一堆黃牛售票資訊，且消息混亂不明，可能會讓有意販賣的民眾以為有機可圖，且有可能一票多賣而演變為詐騙個案，到時衍生更多問題。