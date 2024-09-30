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北投穀倉升格古蹟24年始啟動修復 經費估逾億元

中央社／ 台北30日電
北投穀倉不僅見證台灣北部稻米文化發展歷程，裡頭由檜木所造的碾米機具仍保存良好、全台罕見，民國89年被指定為台北市定古蹟，修復及再利用計畫30日獲審議通過。圖/台北市文化局提供（中央社）
北投穀倉不僅見證台灣北部稻米文化發展歷程，裡頭由檜木所造的碾米機具仍保存良好、全台罕見，民國89年被指定為台北市定古蹟，修復及再利用計畫30日獲審議通過。圖/台北市文化局提供（中央社）

見證台灣北部稻米文化發展歷程，北投穀倉在24年前被指定為台北市定古蹟，如今終於將啟動整體修復工程，恢復倉庫、碾米機具及中央輸送帶原貌，所需經費估計超過1億元。

依據國家文化資產網，北投穀倉建於日治昭和13年、西元1938年，為農民提供倉儲及礱穀、碾米服務，戰後北投成立農會並實施肥料換榖政策，北投穀倉業務更加繁忙，還增加供銷服務並提供信用貸款，現今仍是農會銷售處所。

台北市政府考量北投穀倉不僅具歷史價值，裡頭由檜木所造的碾米機具仍保存良好、全台罕見，因此在民國89年公告指定此建築為市定古蹟。

時隔24年，北投區農會委託許派崇建築師事務所辦理修復及再利用計畫，全案今天送入台北市文化資產審議會討論並通過。

許派崇在會中說明，北投穀倉北側第1倉庫目前委外經營咖啡廳，其餘倉庫仍由農會使用中。修復後規劃將南側碾米機房及倉庫打造為展示空間，西側有中央輸送帶及隔間的散裝倉庫可作為市集場地，東側則是辦公及供銷部。

許派崇指出，由於建物屋況不佳，幾乎所有屋頂都要重鋪，加上多面牆壁須整修，還有白蟻蛀蝕狀況，修復總經費估計超過新台幣1億元，若一切順利，預計115年動工，盼文化部及台北市文化局協助。

文資委員提醒，北投穀倉除了外觀修復外，更重要的是內部機具的保存，否則就只是個空殼子，且從建物現況可得知，農會自89年指定古蹟以來「根本就沒在管」，呼籲所有權人負起維護管理責任，文化局也要敦促、輔導。

北投 古蹟 文化資產 農會

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