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汐止50年香腸三輪車送資收站 里長不捨要展示

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區賣了將近50年的香腸攤販收起來，古董三輪車送給江北里黃金資收站，里長謝祚敏覺得很可惜，也打算將三輪車加點歷史故事，做為展示。圖／觀天下有線電視提供
汐止區賣了將近50年的香腸攤販收起來，古董三輪車送給江北里黃金資收站，里長謝祚敏覺得很可惜，也打算將三輪車加點歷史故事，做為展示。圖／觀天下有線電視提供

新北汐止區汐萬路一段，靠近江北市民活動中心，有一攤賣了將近50年的香腸攤販，現在老闆將近90歲，推不動車了，決定收起來，而他也把古董三輪車送給江北里黃金資收站，本來是想回收就好，但里長謝祚敏覺得很可惜，也打算將三輪車加點歷史故事，做為展示。

星期一早上時間，江北里黃金資收站開張，陸續都有民眾拿著回收物來，在秤了重量後，就將瓶瓶罐罐、紙類、電器等分類，搬到各別的位置，回收物五花八門，從紙箱、電風扇、電視，再到要有人抬著才能秤重的腳踏車都有，不過，這一天，竟然還收到了三輪車。

江北里長謝祚敏指出，資收站回收有保特瓶、衣物、塑膠、鐵器、電器等等，今(30)日很特殊的是，在里內經營了大概50年的小攤販日，就是10元銅板價，賣香腸跟冰淇淋的，當時50年代的時候，老闆就靠這一攤養家，供小孩上學讀書，現在都長大成人結婚了，真的不簡單，老闆現在88歲了，年紀大了體力也不夠了，在今年8/15中秋節就停賣了，本來老闆將三輪車給里內做資源回收，但覺得這車很有意義，打算將三輪車留下來當里內的鎮里之寶，再加一些文史，會整理後放在貨櫃專用道底下，做一個打卡的景點。

目前三輛車先暫時停放在活動中心旁邊，里長說，這是一台有歷史的三輪車，在活動中心旁賣銅板價的香腸，一賣就是50年，附近居民幾乎都吃過，不過，老闆已經88歲，推不動車了，從今年中秋過後就沒賣收攤，有志工說，真的吃很久，以後吃不到了。

新北 汐止 老闆 資源回收 香腸

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