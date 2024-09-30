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強降雨山坡坍方 汐止社區心驚驚協調地主處理

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區汐萬路二段的明園山莊，另一邊的山坡土石滑落下來，市議員張錦豪服務處就邀請相關單位人員現場會勘，卡在是私人地，也將協調地主出面處理。圖／觀天下有線電視提供
汐止區汐萬路二段的明園山莊，另一邊的山坡土石滑落下來，市議員張錦豪服務處就邀請相關單位人員現場會勘，卡在是私人地，也將協調地主出面處理。圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐萬路二段的明園山莊，後面緊鄰山坡地，前幾年颱風下雨，出現坍塌情況，雖然，已經掛網噴漿鞏固，不過，另一邊的山坡，在前陣子下大雨，又有大片土石滑落下來，讓附近住戶很擔心，所以，新北市議員張錦豪服務處就邀請相關單位人員現場會勘，卡在是私人地，也將協調地主出面處理。

社區主委簡先生說，前幾天的強降雨，有土石崩落，造成住戶很恐慌，但因為是屬於私人的土地，可能需要請區公所幫忙發函給地主，請他們來處理，也很感謝市議員張錦豪協助反應，希望地主能夠掛網噴漿鞏固改善。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，明園山莊發生邊坡坍方，所以，邀請了汐止區公所工務課、經建課來現場看，初步請經建課會另外發文給地主，請他們來處針對坍方部分灌漿，時間上希望能夠儘快，因為現在都有強降雨，再加上有颱風要來，擔心還會有崩塌，會敦促區公所儘快請地主來處理。

住戶 崩塌 張錦豪 汐止 議員

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