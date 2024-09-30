汽、機車爭停車位引糾紛 汐止保新街要畫機車格

汐止區保新街一直以來都有停車位不足的問題，雖然，所以，10幾20年來，不論汽、機車都是停在另一側畫白線的地方，只是卻也經常出現汽機車停車糾紛，有民眾就不滿自己的機車被移動，所以，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論增設機車格的可行性。

保新里長吳明道說，保新街沿路單側是白線，每個位置可能都會停機車或汽車，但有住戶在反應摩托車被移動，發生爭執，所以，建議是不是能夠規劃出機車停車空間，今天很感謝張錦豪議員找了相關單位來會勘，跟交通局已經協調好，會新畫設18格的機車停車位，讓機車族可以安心的停車，因為，之前有機車車主忽然間發現自己停的地方怎麼變停轎車，就要去找自己的機車，那現在在前方電線杆的地方，就還是給汽車停，希望以後可以和平的停車，大家都有位置停，鄰居間不會因為小事情在爭執。

新北市議員張錦豪表示，保新街居民在反應停車需求不夠，所以，今天邀請了市府交通局、公所等相關單位人員到現場討論，要把路旁的幅地增加出來，因為路不寬，所以，要以斜畫的方式設置，利用有限的空間，在保新街29號到31號之間，會增設18格機車停車格，預計年底前設置完成，方便在地民眾不管是上班或是下班回來，讓他們的機車有地方可以停放。