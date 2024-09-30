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汐止內溝溪鳥類生態豐富 淤泥推成小山丘待改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區內溝溪生態環境很好，在五分埤的地方，有大片淤泥堆積，成了小山丘，地方希望能夠改善。圖／觀天下有線電視提供
汐止區內溝溪生態環境很好，在五分埤的地方，有大片淤泥堆積，成了小山丘，地方希望能夠改善。圖／觀天下有線電視提供

新北汐止區內溝溪生態環境很好，不但有螢火蟲，也吸引好多的鳥類棲息，所以，忠山里辦公處除了打造賞鳥亭、也設置保護區，只是美中不足的是，在五分埤的地方，有大片淤泥堆積，成了小山丘，地方希望能夠改善。

汐止忠山里與台北市就以內溝溪為界，生態好環境美也成了附近居民的後花園，經常來散步休閒，沿著步道走，有溪水、花草樹木相伴，還有一大群的魚群悠游，而在靠近螢火蟲復育區，栽種了許多蜜源植物，更是吸引許多蝴蝶翩翩起舞，志工說，這裡生態真的很好，尤其鳥類生態好豐富。

生態志吳玉昭說，內溝溪的鳥真的太多了，過冬的時候有候鳥、溪裡面更有很多魚，鳥類部分，這裡有很多翠鳥，小小一隻，但是五顏六色，真的很吸引人，也有五色鳥，另外，最多的就是鷺鷥，最多的是白鷺鷥，有分大白鷺、中白鷺還有小白鷺，冬天的時候會有蒼鷺，以及台灣藍鵲、金背鳩、黃尾鴝、白腹秧雞、褐頭鷦鶯等等，真的很多講不完，只是，每次下雨後五分埤會有淤積情形，所以，現在五分埤裡面泥土很多，希望這麼好的風景，這麼好的生態環境，希望相關單位能夠幫忙，定期除草還有水裡面能夠清掉淤積，這樣對魚類、鳥類生長會更好。

忠山里長吳國全表示，內溝溪真的是台北市、新北市，美麗的後花園，沒有很豪華，但是每天來走走，真的會心矌神怡、非常舒服，只是五分埤中間沙丘的部分，主要是因為長久下來，慢僈的會淤積一些污泥，雖然，有清理過，但是污泥還是繼續在沈積，現在遇到的困難是因為地理環境的關係，大型機具沒辦法進來，只靠人工能清的有限，希望能夠相關單位能夠協助解決，有治本的方法，讓好的生態環境能夠長久維持下去。

保護區 台灣藍鵲 新北 汐止 螢火蟲復育 賞鳥

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