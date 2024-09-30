重陽節小確幸 金山公所發給長輩三百元禮券

重陽佳節將近，以往金山區都會辦理大型敬老餐會，邀請65歲以上長輩齊聚吃飯，不過因為疫情衝擊，加上長輩外出齊聚吃飯，訂定的時間、交通及菜色安排難以面面俱到，因此近年來改以發放重陽禮券的方式，讓長輩除了有市府給的重陽禮金之外，再有公所的三百元禮券紅包小確幸，可以自行決定要為自己添購的重陽禮品。

金美里長蔡龍豪說，過去重陽餐會，有人吃中午場有人吃晚上場，還有長輩喜愛的餐食不同，加上偏遠地區長輩要在指定時間抵達，搭車也是一個問題，更加也有風險，因此里長們與長輩就討論出替代的方法，改發禮券讓長輩自行運用，照著自己的心意過佳節。

今年金山區公所以分流方式發放重陽禮券，發放首日是輪到金山最大里金美里的長輩，可以見到里長也來到發放現場為長輩解說禮券如何領取與使用，就是希望長輩能夠在專屬於自己的節日中，以自己想要的方式來過佳節。

金山區長劉昌松指出，公所為了傳遞敬老誠摯的心意，自即日起到10月4日連續5天於金山區公所發放重陽禮券，為了減少長輩的等候時間，規劃分批分流的領取方式，方便長輩順利領取，而敬老禮券可以添購多樣的日常生活用品，使用上既彈性又方便，公所希望以此誠摯的心意祝福長輩松柏長青、福泰康寧。