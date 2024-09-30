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新北國慶活動移師三重！空軍一村辦市集、表演 全家同樂慶國慶

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市政府113年國慶升旗典禮，將在10月10日上午8點於空軍三重一村時藝廣場舉辦。圖／新北民政局提供
新北市政府113年國慶升旗典禮，將在10月10日上午8點於空軍三重一村時藝廣場舉辦。圖／新北民政局提供

國慶日將至，各地政府都已規畫及提早布置，新北今年國慶活動移師至空軍三重一村時藝廣場，除邀請到棒球情人高國輝、HBL南山小將領唱國歌，也設置懷舊市集、闖關遊戲及表演等，民眾可一路活動至傍晚5時，不只是慶祝國慶，更讓全家同歡。

民政局長林耀長表示，新北市政府113年國慶升旗典禮將在10月10日上午時於空軍三重一村時藝廣場舉辦，主視覺以中華民國國旗的紅、藍、白為色系，象徵國家的活力、自由，以及族群共融、團結共榮；設計中融入的梅花元素，則傳達中華民國堅韌不拔的精神；也透過幾何圖形與動態線條表達運動精神與國際競爭力，展現台灣年輕世代的力量與創新。

林耀長指出，新北今年選擇在北部地區唯一保存最完整的空軍防砲部隊眷村辦理，不只透過現場布置、眷村小吃等，讓參與者重新體驗懷舊歲月，也邀請鈴極限團隊、GUIDANCE NEO舞團及集美弦樂團帶來精彩表演。國歌領唱則由2025世壯運宣傳大使高國輝，以及今年高中籃球聯賽（HBL）冠軍隊伍南山高中小將們擔綱，展現體壇的榮譽與競爭力。

林耀長提到，近期也已陸續在市府大樓周邊道路、境內及聯外橋樑掛上國旗，自10月1日起至10月28日，市府1樓大廳也將懸掛25面巨幅國旗，方便洽公民眾拍照打卡。各區公所、機關學校也將於行政大樓、大門口或適當地點插掛國旗，讓旗海飄揚全新北。

民政局表示，當天也將於上午7時開始發送限量500個印有民政局吉祥物平安虎的環保冰霸杯，現場也設置懷舊市集與集章闖關遊戲，並有多個精彩表演，一路到傍晚5時，讓國慶升旗不僅是儀式，更是全家同歡的日子。

民政局補充，「新北民政保平安」臉書也為活動提前暖場，以「走，升旗吧！」號召網友，9月29日起至10月9日止，只要分享國慶活動貼文，並完成相關任務，就有機會獲得超Q平安虎環保冰霸杯，國慶日收看直播互動也有加碼送好禮。

國慶日將至，各地政府都已規畫及提早布置，新北多處也掛起中華民國國旗。圖／新北民政局提供
國慶日將至，各地政府都已規畫及提早布置，新北多處也掛起中華民國國旗。圖／新北民政局提供
新北的中華民國國慶主視覺展現新北團結共榮精神。圖／新北民政局提供
新北的中華民國國慶主視覺展現新北團結共榮精神。圖／新北民政局提供
國慶日將至，各地政府都已規畫及提早布置，國慶當天新北也將於上午7時開始發送限量500個印有民政局吉祥物平安虎的環保冰霸杯。圖／新北民政局提供
國慶日將至，各地政府都已規畫及提早布置，國慶當天新北也將於上午7時開始發送限量500個印有民政局吉祥物平安虎的環保冰霸杯。圖／新北民政局提供

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